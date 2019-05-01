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GÜNCELLEME - Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde olaylar çıktı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını aylardır protesto eden sarı yelekliler ve sendikalar, 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde ülke genelinde gösteri düzenledi- Gösterilerde, Paris'te 330, Toulouse'da 2 ve Montpellier'de 3 kişi gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:45
GÜNCELLEME - Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde olaylar çıktı

PARİS (AA) - Fransa'da 1 Mayıs dolayısıyla düzenlenen gösterilerde 335 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını aylardır protesto eden sarı yelekliler ve sendikalar, 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirde sokağa çıktı.

Paris'te Montparnasse Meydanı'nda toplanan eylemcilerin arasına maskeli bir grubun karışmasıyla yürüyüş başlamadan gerginlik yaşandı. Polis, maskeli gruba biber gazıyla müdahale etti.

Göstericiler daha sonra İtalya Meydanı'na kadar yürürken, polis burada taş ve şişe atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Tekrar yürüyüşe geçen iler, 13'üncü bölgede bulunan Pitie Salpetriere Hastanesinin yakınlarında bir aracı ve bir banka şubesini ateşe vermeye çalıştı. Göstericiler, 13'üncü bölgenin karakolu önündeki barikatı yıkmaya çalıştı ve karakola taş attı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride 330 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Eylemde ayrıca 14'ü polis 38 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, çıkan şiddet olayları nedeniyle Paris'teki gösteriden ayrıldı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaralanan polisleri Pitie Salpetriere Hastanesinde ziyaret ettikten sonra basına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs gösterilerinde şiddet olayları çıkmasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Lyon'da yapılan eylemde polis, alışveriş merkezine yabancı cisimler atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Toulouse'daki gösteride çıkan olaylarda ise 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Besançon'da da 200 kadar sarı yelekli, kentteki bir karakola girmeye çalıştı. Montpellier'de polis, göstericilere karşı biber gazı kullandığı, eylemde 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Marsilya, Rouen, Montpellier, Bordeaux, Rennes, Nantes ve Grenoble gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Ülke genelindeki gösterilere İçişleri Bakanlığının verilerine göre 28 bini Paris'te olmak üzere 164 bin 500, CGT'ye göre ise 310 bin kişi katıldı. Paris'teki eylemde "Occurence" adlı kuruluşa göre 40 bin, CGT'ye göre ise 80 bin kişi yer aldı.

Paris'te 7 bin 400'den fazla polis görev yaptı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:45
  1. 1 mayıs
  2. Fransa
  3. Gösteri
  4. sarı yelekliler

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