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GÜNCELLEME - Fırat Kalkanı bölgesinde eş zamanlı terör eylemleri

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Bab ve Çobanbey'deki bombalı terör saldırılarında 2 sivil öldü, 20 sivil yaralandı- Eylemlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı vermesinden kısa süre sonra meydana gelmesi dikkati çektiÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

12 Aralık 2018 Çarşamba 23:10
GÜNCELLEME - Fırat Kalkanı bölgesinde eş zamanlı terör eylemleri

AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ve Çobanbey'de eş zamanlı bombalı terör saldırıları gerçekleştirildi. Terör eylemlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı vermesinden kısa süre sonra meydana gelmesi dikkati çekti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre saldırı, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey belde merkezinde, PTT binası yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlendi. Saldırı sonucu 10 sivil yaralandı.

Çobanbey'deki patlamanın hemen ardından, Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Bab ilçe merkezinde (Büyük Cami) Cami Kebir olarak bilinen ve sivillerin yoğun bulunduğu bölgede de bir bombalı araç infilak ettirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Eş zamanlı iki terör saldırısında 2 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, arama ve kurtarma çalışmaları başlattı.

Saldırı sonucunda çevredeki araç ve binalar da zarar gördü. Emniyet güçleri güvenlik önlemlerini artırırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Öğle saatlerinde Kilis karşısındaki Azez ilçe merkezinde de bombalı araç saldırısı düzenlenmiş, bir sivil hayatını kaybetmiş, 20 sivil yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz." diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 23:10
  1. Fırat Kalkanı bölgesinde eş zamanlı terör eylemleri

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