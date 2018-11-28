0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Firari Akın İpek'in iadesi davası

İngiliz Mahkemesi, Türkiye'nin iade talebini reddederek, kararın 14 gün içinde temyiz edilebileceğini belirttiKARAR METNİNDEN AYRINTILAR EKLENDİ

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:53
GÜNCELLEME - Firari Akın İpek'in iadesi davası

LONDRA (AA) - İngiliz mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili talebin reddine karar verdi.

Firari İpek'in Londra'daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye'ye iadesiyle ilgili davada karar duruşması yapıldı. Hakim, iade talebini reddederken, kararın 14 gün içinde temyiz edilebileceğini belirtti.

Ayrıca İpek'in pasaportuna el konulması, Londra dışına çıkmaması ve telefonunun 7 gün 24 saat açık kalması gibi denetimli serbestlik şartlarının da 14 gün boyunca geçerli olacağı ifade edildi.

"Bu mahkeme Türkiye ile İngiltere’nin uzun yıllardır önemli ve uyumlu bir ilişkisi olduğunu ve bu bağların korunmasının ve mümkünse güçlendirilmesinin temel önemini göz önünde bulunduruyor." ifadeleri kullanılan karar metninde, "Türkiye bir demokrasi ve Türk halkının dileklerine ve demokratik olarak seçilmiş yönetimlerine saygı gösterilmeli." denildi.

Kararda, sanıkların Türkiye'de adil yargılanamayacakları yönündeki iddiaları ikna edici bulunmazken, iadeleri halinde hayatlarının tehlikeye gireceği yönündeki savunmaları da yeterli bulunmadı. Mahkeme, ret kararını iade talebini "siyasi" bulmasına dayandırdı.

İpek'in yanı sıra FETÖ'nün Irak imamı Talip Büyük ile eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik'in iadesi de reddedildi.

Firari İpek, 23 Mayıs'ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin sterlinlik kefaletle serbest bırakılan İpek'in pasaportuna el konulmuş ve denetimli serbestlik uygulanması kararı alınmıştı. İpek'in dava süresince Londra dışına çıkması yasaklanmıştı.

İpek'in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirmişti. Davada son duruşma 28 Eylül'de yapılmış ve kararın 28 Kasım'da açıklanacağı belirtilmişti.

Türkiye'nin kararla ilgili önce temyiz talebinde bulunma, oradan da benzer bir kararı çıkması durumunda Yüksek Mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:53
  1. Akın İpek
  2. Ali Çelik
  3. FETÖ
  4. İngiltere
  5. Londra
  6. Talip Büyük

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bursa'da
    1. Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov,..
    2. Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü..
    3. "Öğretmeni darbeden başkan..
    4. CHP Sultanbeyli belediye başkan adayı..
    5. ABD'den Prens Selman'a destek!
    6. Doğu Garajı Nekropol Alanı'nda..
    7. Beşiktaş kafilesi Sarpsborg'a ulaştı
    8. CHP Adalar belediye başkan adayı kim..
    9. Futbol: UEFA Gençlik Ligi
    10. ABD'de yeni konut satışları 2,5 yılın..
    11. Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı
    12. Afganistan'da operasyon sırasında..
    13. MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor..
    14. Valilik açıkladı! Okullar tatil edildi
    15. BBP ittifak kararını açıkladı!
    16. Avrupa Adalet Divanı'ndan Le Pen kararı
    17. Bebekler kışın ishal olmaya yakındır
    18. GÜNCELLEME - Firari Akın İpek'in..
    19. Böyle skandal görülmedi! "Oyuncumuz..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları