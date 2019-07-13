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GÜNCELLEME - Filipinler'in güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem

Depremde 25 kişi yaralandı, aralarında 2 kilisenin olduğu çok sayıda binada hasar oluştuYARALI SAYISI ve DETAYLAR EKLENDİ

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:29
GÜNCELLEME - Filipinler'in güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem

MANİLA (AA) - Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda meydana gelen 5,8 büyüklüğünde depremde 25 kişi yaralandı, çok sayıda bina hasar gördü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Surigao del Sur bölgesine bağlı Cantilan kasabasının 5 kilometre güneydoğusunda, yerel saatle 04.45 civarında 5,8 büyüklüğünde zelzele meydana geldiğini duyurdu.

Filipinli yetkililer, depremde en az 25 kişinin yaralandığını, bölge genelinde iki kilise, bir halk pazarı ve bir itfaiye istasyonu ile çok sayıda evin hasar gördüğünü belirtti.

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden yapılan açıklamaya göre, depremde Carmen'de bir kilisenin tavanında hasar oluşurken, Lanuza kasabasında yer alan diğer bir kilise de "büyük hasar" gördü.

Açıklamada ayrıca, deprem nedeniyle çok sayıda evde çatlaklar ve hasar oluştuğu kaydedildi.

Afet müdahale ekiplerinin, depremden etkilenen halka yardım etmek ve muhtemel hasarları değerlendirmek üzere görevlendirildiği ifade edildi.

Surigao del Sur Valisi Alexander Pimentel, CNN Philippines'e yaptığı açıklamada, depremde en fazla Carrascal, Cantilan, Madrid, Carmen, Lanuza ve Cortes kasabalarının etkilendiği bilgisini paylaştı.

Pimentel, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.


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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:29
  1. Deprem
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