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GÜNCELLEME - Filipinler'de yolcu vapurunda yangın

4 kişinin öldüğü yangından 141 kişi kurtarıldıÖLÜ VE KURTARILAN KİŞİ SAYISI GÜNCELLENDİ

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:09
GÜNCELLEME - Filipinler'de yolcu vapurunda yangın

ANKARA (AA) - Filipinler'in Zamboanga del Norte bölgesi açıklarında bir yolcu vapurunda çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.

"Rappler" internet sitesinde yer alan habere göre, Dapitan şehri sağlık yetkilisi Rolito Cataluna, Cebu şehrinden yola çıkarak Dapitan'a gitmekte olan yolcu vapurunda çıkan yangında aralarında 2 yaşında bir çocuğun da olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Vapurdaki 111 yolcu ve 30 mürettebatın kurtarıldığını, 39 kişinin ise kayıp olduğunu ifade eden Cataluna, 7 mürettebatın halen yanan gemide olduğunu söyledi.

Filipinler Sahil Güvenlik Zamboanga del Norte yetkilisi Cherry Rose Manaay, alev alan vapurda 150 yolcu ve 37 mürettebat olduğu bilgisini paylaştı.

Kurtarılan yolcuların, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Dipolog şehrinde bir otele yerleştirildiği kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Yerel medyada çıkan haberlerde, bazı yolcuların, yangında panikle denize atladığı ve daha sonra yakından geçen balıkçı tekneleri ve kargo gemileri tarafından kurtarıldığı ifade edildi.


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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:09
  1. Filipinler
  2. Yangın
  3. YOLCU VAPURU

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