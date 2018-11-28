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GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:10
GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi S.D. ve M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan, 2'si meslekten ihraç edilmiş 21 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 4'ü tutuklanmış, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:10
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  2. FETÖ
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  5. Samsun
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