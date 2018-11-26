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GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Samsun merkezli operasyonda adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü tutuklandı 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:07
GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 17'si muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen askerden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan, 2'si meslekten ihraç edilmiş 21 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. 23 Kasım'da adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan biri tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:07
  1. ankesörlü telefon
  2. FETÖ/PDY
  3. Mahrem imamlar
  4. Samsun

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