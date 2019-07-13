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GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesör" operasyonu

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 46'sı muvazzaf 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:05
GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesör" operasyonu

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 46'sı muvazzaf 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen bir teğmen ve 48 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 46'sının görevde olduğu ikisinin görevden uzaklaştırıldığı, birinin ise emekli olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:05
  1. FETÖ'ye "ankesör" operasyonu

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