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GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 28'i muvazzaf 42 şüpheliden 26'sı gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

02 Temmuz 2019 Salı 09:56
GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 28'i muvazzaf 42 şüpheliden 26'sı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 28'i muvazzaf 42 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van'da 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında yakalama verilenler arasında aktif görevde 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş bulunuyor.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:56
  1. FETÖ
  2. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. kripto yapılanma
  4. TSK

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