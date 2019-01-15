GÜNCELLEME - FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

ANKARA (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan ByLock kullanıcısı 55 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından iki ayrı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 30'u düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.