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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

Konya merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 60 kişiden 22'si gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

04 Ocak 2019 Cuma 10:36
GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

KONYA (AA) - Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 22'si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bunlara "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 60 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 26 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 10:36
  1. "mahrem imam"
  2. FETÖ
  3. FETÖ/PDY
  4. KOM
  5. Konya
  6. operasyon

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