GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma Bursa'daki bazı sabit telefonlardan ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 40 kişiden 17'si tutuklandıADLİ SONUÇ EKLENDİ

BURSA (AA) - Bursa merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda kentteki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen kişiler hakkında çıkardığı yakalama kararının ardından 17 Mayıs'ta başlatılan operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında aranan 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde Bursa, Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere yönelik 17 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Operasyon kapsamında 25'i muvazzaf 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

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