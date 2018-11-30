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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "kripto asker" yapılanmasına yönelik operasyon

Kahramanmaraş merkezli 6 ildeki operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzaf ve bir eski asker ile bir öğretmen, adli kontrol şartıyla salıverildiADLİ SÜREÇ EKLENDİ

30 Kasım 2018 Cuma 19:56
GÜNCELLEME - FETÖ'nün "kripto asker" yapılanmasına yönelik operasyon

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Kasım'da örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan muvazzaf astsubaylar R.A, M.M, Ö.O, T.E. ve askerlikten ihraç edilen U.G. ile örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen öğretmen Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:56
  1. FETÖ
  2. Kahramanmaraş
  3. operasyon

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