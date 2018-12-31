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GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 32'si gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:30
GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 32'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonla iletişim kurdukları belirlenen ve daha önce haklarında idari işlem yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 60 kişi için gözaltı kararı çıkardı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4'ü albay, 2'si yarbay, 5'i binbaşı rütbesinden 60 şüpheliyi gözaltına almak için çalışma başlattı.

Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 32 şüpheli, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:30
  1. FETÖ
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. gözaltı kararı
  4. şüpheli

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