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GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan tamamı muvazzaf 82 askeri personelden 64'ü gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

27 Kasım 2018 Salı 16:41
GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan tamamı muvazzaf 82 askeri personelden 64'ü gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları, başkaları adına kayıtlı operasyonel hatlarla mahrem imamlarla haberleştikleri belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarla tamamı muvazzaf bir yüzbaşı, bir teğmen ve 80 astsubaydan 64'ünü gözaltına aldı.

Şüphelilerin adlarına kayıtlı olan veya başka şahısların adına kayıtlı olup kullandıkları değerlendirilen telefon numaraları ile "mahrem abi"leri ve örgüt mensuplarınca kullanılan çeşitli ankesörlü telefonlar ve ankesör kartlarıyla iletişim sağladıkları belirlendi.

Gözaltı işlemlerinin sürdüğü, gözaltına alınanların ifade işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:41
  1. FETÖ
  2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı

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