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GÜNCELLEME - FETÖ'nün esnaf ve iş adamı yapılanmasına yönelik operasyon

Kayseri'de, haklarında yakalama kararı verilen 11 kişiden 7'si gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:07
GÜNCELLEME - FETÖ'nün esnaf ve iş adamı yapılanmasına yönelik operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün esnaf ve iş adamı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin "sohbet imamları" tarafından düzenlenen toplantılarına katıldıkları, örgüte himmet, burs, bağış adı altında finansman sağladıkları, örgüte ait vakıf, dernek ve tüzel kişiliklerde üyelik yaptıkları, Bank Asya'da hesap açıkları ve bu hesaplara yüklü miktarda para aktardıkları, çocuklarını örgüte ait eğitim kurumlarına kaydettirdikleri iddiasıyla 11 esnaf ve iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden bazıları, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:07
  1. 7 gözaltı
  2. Esnafa yönelik operasyon
  3. FETÖ
  4. kayseri

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