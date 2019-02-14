GÜNCELLEME - FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon Sivas merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 doktor gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda doktor, B.K, A.I, E.C.Y, O.K, Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüphelilerden B.K, E.C.Y. ve O.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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