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GÜNCELLEME - FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında haklarında gözaltı kararı verilen 10'u aktif görevde 35 zanlıdan 32'si yakalandıGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

04 Ocak 2019 Cuma 11:54
GÜNCELLEME - FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 10'u aktif görevde 35 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 32'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 35 astsubay hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 10'u muvazzaf 35 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 32'si gözaltına alındı.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 11:54
  1. ankesörlü
  2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  3. FETÖ

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