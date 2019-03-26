0553 313 94 23

GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Kayseri merkezli 13 ildeki operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

26 Mart 2019 Salı 21:21
GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda, adileye sevk edilen 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları"yla kontörlü telefonlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları belirlenen askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 14 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.A.B, O.S, M.A.K, L.Y. ve C.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. D.K, M.K, H.K, R.M, A.P, S.Y.G, Y.A, A.D. ve İ.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 17'si hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edilmişti. 22'si muvazzaf, 10'u askeri okullarla ilişiği kesilen ve 4'ü emekli/ihraç olmak üzere 36 askeri personelin yakalanması için 20 Mart'ta Kayseri, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatılmış, 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 7'si emniyetten serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Öte yandan, firari M.Ö'nün yakalandığı ve ifadesinin alınmasının ardından, emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 21:21
  1. askeri mahrem yapılanması
  2. FETÖ
  3. kayseri
  4. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uçağın kontrolü için pilotların sadece 40 saniyesi vardı
    1. Uçağın kontrolü için pilotların sadece..
    2. Meteoroloji uyardı! Kar geliyor
    3. Nasrallah'tan ABD'nin "Golan Tepeleri"..
    4. Vefat eden gazi polis, toprağa verildi
    5. Kazakistan'da petrol kuyusundaki..
    6. MHP’li Erkan Akçay: Cumhur İttifakı..
    7. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    8. "Türkiye için yanlış işler yapıyorlar"
    9. Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü,..
    10. GÜNCELLEME - Narenciye paketleme..
    11. MHP'den Golan Tepeleri tepkisi
    12. Meslektaşının vurduğu polis memuru..
    13. AK Parti'nin Adıyaman mitingi
    14. Mansur Yavaş’a CHP’den şok tepki
    15. "Biz boş laflar etmiyoruz, icraat..
    16. BM'den "Idai kasırgası dünya için..
    17. 'Muhsin Başkan’ı 16 yaşında SSK..
    18. İstanbulkart'la seyahat! Binali..
    19. New York’ta kızamık alarmı
    20. Golan tepeleri nerededir? Golan..
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı