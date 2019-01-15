0553 313 94 23

GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Kayseri merkezli 19 ildeki operasyonda, adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i daha tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

15 Ocak 2019 Salı 21:43
GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i daha tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalarda, FETÖ'nün "mahrem imamları"nca telefonla arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 11'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.A.E, C.Y, H.K, Y.S. ve İ.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Firarilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandıkları tespit edilen 34 askeri personelden 21'i muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç, biri açıkta ve biri emekli astsubay olmak üzere 26'sı, Kayseri, Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış. Dün adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 21:43
  1. adliye
  2. FETÖ
  3. gözaltı
  4. TSK
  5. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu'da eğitime kar engeli
    1. Kastamonu'da eğitime kar engeli
    2. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    3. KDC'deki ebola salgınında ölenlerin..
    4. Almanya'da istihbarat servisi AfD'yi..
    5. GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY..
    6. Amasya'da istinat duvarı çöktü
    7. Suudi Arabistan'da bir genç kız daha..
    8. Acı haberi alan İbrahim Tatlıses..
    9. Bursa'da bir ilçede eğitime ara verildi
    10. GÜNCELLEME - Denizli-Antalya kara yolu..
    11. Vida, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde..
    12. Özbekistan'da Alpamış Destanı'nı..
    13. Gabon'da yeni hükümet Cumhurbaşkanı..
    14. Dünyaca ünlü ismin oğlu Antalya'da ölü..
    15. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem..
    16. Boluspor-Galatasaray maçı ileri bir..
    17. Bogota'daki Venezuelalı kampı kapatıldı
    18. Karabük'te yoğun kar yağışı ulaşımı..
    19. AK Parti aday göstermeyince bağımsız..
    20. "Trump, 2018'de defalarca ABD'nin..
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'