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GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Konya merkezli 31 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 12'si yakalandıGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

15 Ocak 2019 Salı 10:50
GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

KONYA (AA) - Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 32'sinin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

Operasyonda, haklarında yakalama çıkarılan şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:50
  1. askeri mahrem yapılanma
  2. FETÖ/PDY
  3. gözaltı
  4. Konya

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