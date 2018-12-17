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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Kırıkkale merkezli 7 ildeki operasyonda adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:37
GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7'si muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 8 zanlıdan H.C, Y.Ş, F.Ü, S.A.A, İ.T. ve Y.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş, F.Ü, S.A.A. ve Y.I. tutuklandı, H.C. ve İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan Ö.F.P. ve İ.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 Aralık'ta Kırıkkale merkezli Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:37
  1. "askeri mahrem yapılanması"
  2. FETÖ/PDY
  3. Kırıkkale

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