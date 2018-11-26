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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Kırıkkale merkezli 9 ildeki operasyonda adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildiADLİ SÜREÇ EKLENDİ

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:32
GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 5 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10'u muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 11 zanlıdan A.Y, Y.Y, E.K, C.İ. ve Y.E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım'da Kırıkkale, Bitlis, Edirne, Kars, Bursa, Ankara, Balıkesir, Muğla ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:32
  1. askeri mahrem yapılanması
  2. FETÖ/PDY
  3. Kırıkkale

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