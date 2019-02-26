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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "aktif" yapılanmasına yönelik soruşturma

Örgütün yeniden yapılanmaya çalıştığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Balıkesir, İzmir, Ankara ve Çanakkale'de 85 adrese yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı- Şüphelilerin, örgüt adına yeniden yapılanma çalışmaları yaparak zaman zaman toplandıkları, FETÖ mensuplarını motive edici faaliyetlerde bulundukları, tutuklu ailelerine maddi destek sağladıkları, bazı yabancı uyruklular adına temin ettikleri GSM hatlarını sadece buluşmalara giderken haberleşmek amacıyla kullandıkları belirlendiGÖZALTI SAYISI VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

26 Şubat 2019 Salı 10:46
GÜNCELLEME - FETÖ'nün "aktif" yapılanmasına yönelik soruşturma

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında daha önce tutuklanıp tahliye edilenler ile firari durumdaki bazı örgüt üyelerinin yeniden yapılanmaya çalıştığı iddiasıyla 4 ilde düzenlenen operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası tasfiye ve tutuklamaların ardından Balıkesir'de faaliyetlerine devam etmeye çalışan örgütün "aktif" yapılanmasına yönelik daha önce gerçekleştirilen iki operasyonda, örgütün sözde il yapılanması (il sorumlusu, il bayan sorumlusu, mütevelli grupları), erkek ve bayan eğitim danışmanlığı yapılanması ile birim yapılanması deşifre edilerek, gözaltına alınan 131 şüpheliden 77'si tutuklandı.

Söz konusu operasyonların ardından geçmiş tarihlerde tutuklanıp daha sonra tahliye olmuş veya halen firari durumdaki örgüt üyelerinin Balıkesir'de tekrar bir yapılanmaya girerek FETÖ adına faaliyet yürütmeye çalıştıkları tespitinde bulunuldu.

- Tutukluların ailelerine maddi destek sağlamışlar

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından planlı bir operasyon başlatıldı.

Bu çalışmalar sonucu, FETÖ'nün Balıkesir'de sözde yeni bir il sorumlusu, Bandırma ve Edremit bölgeleri için de sözde birer sorumlu görevlendirdiği, bu kişilerin zaman zaman bir araya gelerek toplantılar yaptıkları, örgüt mensuplarını motive edici çalışmalar içinde oldukları ve almaları gereken tedbirlerle ilgili telkinlerde bulundukları, FETÖ tutuklularının ailelerine maddi destek sağladıkları tespit edildi.

- Buluşmaları dağıttıkları GSM hatlarıyla organize etmişler

Ayrıca, zanlıların kendi adlarına kayıtlı GSM hatları haricinde yabancı uyruklu bazı kişiler adına kayıtlı ikinci bir hat kullandıkları, bu hatların toplu bir şekilde bir örgüt mensubu tarafından getirilerek diğer sorumlu örgüt mensuplarına dağıtıldığı, söz konusu hatları sadece örgütsel buluşmalara gittiklerinde kullandıkları, firari örgüt üyelerine saklanmaları için yer temin ettikleri de belirlendi.

Yapılan tespitlerle örgüt adına halen faaliyet yürüttükleri, ayrıca firari durumda olup örgüt evlerinde saklandıkları belirlenen, aralarında sözde güncel il sorumlusu, ilçe sorumluları, sohbet grubu üyeleri, örgüt üyelerine maddi destek sağlayan esnaf, firari durumdaki örgüte müzahir dershaneler genel müdürü, görevinden ihraç edilmiş binbaşı ve komiserlerin de bulunduğu 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

- 6 ay süren takibin ardından operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünce yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından zanlıların yakalanması için Balıkesir, İzmir, Ankara ve Çanakkale'de 85 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 73'ünü gözaltına alan ekipler, bu kişilerden bazılarında sahte kimlik, birinde ise 9 sikke ele geçirdi.

Polisi fark edince saklanmaya çalışan bir zanlının çatıda, birinin de merdivende yakalandığı öğrenildi.

Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:46
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