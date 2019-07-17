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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i daha adli kontrol şartıyla salıverildiADLİ SÜREÇ EKLENDİ

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:22
GÜNCELLEME - FETÖ'nün "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8'i daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, İstanbul ve Giresun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün adliye mahrem imamlarına yönelik çalışmada, 11 Temmuz'da aktif görevde olan zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 kişi ile örgütün mahrem imamı gözaltına alınmış, 19 zanlıdan daha önce 9'u adli kontrol şartıyla, 2'si ise emniyetten serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:22
  1. adliye mahrem yapılanması
  2. FETÖ
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
  5. Samsun

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