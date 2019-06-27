GÜNCELLEME - FETÖ şüphelisi mezuniyet töreninde yakalandı Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve katıldığı ESOGÜ mezuniyet töreninde yakalanan zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) mezuniyet töreninde yakalanan zanlı tutuklandı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince örgütün sözde il yapılanmasında bulundukları öne sürülen ve yargılanmalarına devam edilen sanıklarla irtibatlı olduğu belirlenen Abdullah C. (24), katıldığı ESOGÜ mezuniyet töreninde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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