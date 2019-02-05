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GÜNCELLEME - Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düşme şikayetiyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Fatma Girik, tedavisinin ardından taburcu edildi- GELİŞMELER VE GİRİK'İN TABURCU EDİLMESİ EKLENDİ

05 Şubat 2019 Salı 15:03
GÜNCELLEME - Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düşme şikayetiyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Fatma Girik, taburcu edildi.

Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Girik, alınan bilgiye göre dengesini kaybetmesi sonucu evinde düştü.

Bakıcılarının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Girik, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boyunluk takılan ünlü oyuncu, tedavisinin ardından hastaneden ambulansla taburcu edildi. Girik'e yapılan tahliller sonucu grip tanısı da konuldu.

- "Nazar değdi' diyorlar"

Düşmeden önce ellerini yıkadığını ifade eden Girik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Düştüm, çok önemli bir şeyim yok. Ellerimi yüzümü yıkadıktan sonra dönerken bir anda oldu. Herkes, 'Nazar değdi' diyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:03
  1. Bodrum
  2. Fatma Girik
  3. Muğla
  4. oyuncu
  5. sanatçı

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