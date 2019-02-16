GÜNCELLEME - Fatih'te bina çöktü
Binanın yola doğru çökmesi sonucu, bitişikteki binanın önünde park halinde bulunan araçta hasar oluştu- İstanbul Valiliği:- "Daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur"VALİLİK AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ16 Şubat 2019 Cumartesi 15:34
İSTANBUL (AA) - Fatih'te boş olduğu belirtilen 3 katlı ahşap bina çöktü.
Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boş olduğu belirtilen binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu
Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bulunan, daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur." denildi.
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