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GÜNCELLEME - Fatih Terim'in babası vefat etti

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti- Acıbadem Adana Hastanesi Direktörü ve Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak: "Kendisini bu sabah saat 08.50'de kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz"HASTANE AÇIKLAMASI EKLENDİ

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:38
GÜNCELLEME - Fatih Terim'in babası vefat etti


ADANA (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Talat Terim, bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesinde sabah saatlerinde vefat etti.

Acı haberi alan Terim ailesi üzüntü yaşadı.

Acıbadem Adana Hastanesi Direktörü ve Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak, yaptığı açıklamada, Talat Terim'in bir süredir genel durum bozukluğu nedeniyle sağlığının takibe alındığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü hatırlatarak, "Kendisini bu sabah saat 08.50'de kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Fatih Terim, 2 Şubat Cumartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından Adana'ya gelerek babasını hastanede ziyaret etmişti.


- Galatasaray Kulübünden başsağlığı mesajı


Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından, Terim ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:38
  1. Adana
  2. Fatih Terim
  3. talat terim

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