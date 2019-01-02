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GÜNCELLEME - Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve yılbaşı etkinliklerinde eylem planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:24
GÜNCELLEME - Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, yılbaşında eylem planladıkları ve DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi Murat Yerlikaya ile birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanıp nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Yerlikaya tutuklandı, Nadia N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:24
  1. deaş
  2. gözaltı
  3. kayseri
  4. tutuklama

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