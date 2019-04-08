GÜNCELLEME - Evinde ölü bulunan kadın öğretmenin katil zanlısı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de kadın öğretmeni bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kentteki özel eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapan Eda K'nin (38), Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde dün bıçaklanarak öldürülmüş bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan U.T'nin işlemleri tamamlandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildiği sırada görüntü alan gazetecilerin "Neden öldürdün?" şeklindeki sorusuna "Ben öldürmedim." yanıtını verdi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı tutuklandı. Bu arada, zanlının Eda K'nin erkek arkadaşı olduğu ileri sürüldü. Merkez Yenişehir ilçesinde dün Eda K, evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunmuş, U.T. gözaltına alınmıştı.



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