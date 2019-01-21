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GÜNCELLEME - Evde cesetleri bulunan iki kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı

Gemlik ilçesinde evde cesetleri bulunan iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçı teknesiyle Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı- Zanlının üzerinde Sibel Dudaklı'ya ait cep telefonu ele geçirildiDETAYLAR EKLENDİ

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:04
GÜNCELLEME - Evde cesetleri bulunan iki kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde evde cesetleri bulunan iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçı teknesiyle Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sibel (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın (37) Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki evlerinde 19 Ocak'ta ölü bulunmalarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, abla ve kardeşin 7 Ocak'ta bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Katil zanlısının, Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi Murat A. olduğunu belirleyen polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Zanlının Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Edirne ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine gittiğini belirleyen ekipler, Murat A'nın yurt dışına kaçmak için bazı kişilerle anlaştığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Murat A'yı Yunanistan'a kaçmak üzereyken balıkçı teknesinde yakaladı. Zanlının üzerinde Sibel Dudaklı'ya ait cep telefonu ele geçirildi.

Çanakkale'den Bursa'ya getirilen Murat A'nın ilk ifadesinde, Sibel Dudaklı ile aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını, kavgaya dönüşen tartışmaya Mehmet Ali Dudaklı'nın da karıştığını, cinnet getirdiğini ve bu nedenle onları öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Gemlik ilçesinde 19 Ocak'ta Eşref Dinçer Mahallesi'nde ikamet eden Sibel ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Hareketsiz halde bulunan iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:04
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  2. cinayet
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