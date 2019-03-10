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GÜNCELLEME- Etiyopya'da yolcu uçağı düştü

Uçaktaki 157 kişiden kurtulan olmadığı açıklandıDETAYLAR EKLENDİ

10 Mart 2019 Pazar 14:14
GÜNCELLEME- Etiyopya'da yolcu uçağı düştü

ANKARA (AA) - Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın düştüğü bildirildi.

Etiyopya Havayollarının açıklamasında, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kazanın, Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtildi.

Devlete ait yayın kuruluşu EBC, uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını ve 33 milliyetten yolcu bulunduğunu duyurdu. Havayollarının sözcüsü de kurbanlar arasında 32 Kenya ve 17 Etiyopya vatandaşının bulunduğunu söyledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedkazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu.

Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

Devlete ait Etiyopya Havayollarının, Afrika'da en iyi havacılık şirketlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:14
  1. Etiyopya
  2. Kenya
  3. yolcu uçağı

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