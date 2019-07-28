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GÜNCELLEME - Esnaftan aldığı 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı iddiası

Konya ve İstanbul'daki sarraf ve kuyumculardan, sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı ileri sürülen şüpheli ile kız arkadaşı İstanbul'da yakalandı- Konya'ya getirilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

28 Temmuz 2019 Pazar 23:28
GÜNCELLEME - Esnaftan aldığı 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı iddiası

KONYA (AA) - Konya ve İstanbul'daki sarraf ve kuyumculardan, sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı iddia edilen ve İstanbul'da yakalanan şüpheli ile kız arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan M.G'nin geri ödeme vaadiyle aldığı altınları da alarak kaçtığı yönündeki şikayetler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis yaptığı araştırma sonucu M.G'nin, kız arkadaşı Ö.Y'nin İstanbul Beşiktaş'taki evinde olduğunu tespit etti. Oluşturulan özel ekibin İstanbul'da düzenlediği operasyonda M.G. ile Ö.Y. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir miktar para, bilezik, küpe ve kolye ele geçirildi.

Konya'ya getirilen M.G. ile Ö.Y. sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli M.G, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Öyle abarttığınız gibi 50 kilogram, 30 kilogram altın yok. Boşalttığım dükkan kendi dükkanım. İstediğim zaman açabilirim." dedi.

Musa G'nin ilk ifadesinde, kimseden altın toplamadığını, piyasaya borcu nedeniyle kendi dükkanındaki altınları alıp İstanbul'a gittiğini, bir süre sonra tekrar Konya'ya dönmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya'da 7 yıldır kuyumculuk yapan M.G'nin, kent merkezi ile İstanbul'daki sarraf ve kuyumculardan, sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı ileri sürülmüş, olayla ilgili 15 esnaf, 25 Temmuz'da savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 23:28
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