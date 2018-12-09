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GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

09 Aralık 2018 Pazar 15:59
GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Konya, Van, Ankara ve Eskişehir cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Ömer Y, Bahri G, Hamza K. ve K.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Bahri G, Hamza K. ile Ömer Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, K.C. ise adli kontrol kararıyla şartıyla bırakıldı.

Eskişehir'de dün 3 ayrı adresteki hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan 4 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, cep telefonu, 41 bin lira değerinde döviz, peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirilmişti. Şüphelilerin polise yakalanmamak için uzun süredir kent merkezinde peruk ve takma sakalla gezdikleri, operasyon sırasında örgütsel malzemeleri yok etmeye çalıştıkları belirlenmişti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:59
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