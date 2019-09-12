GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 zanlı, 2 bin 224 sentetik uyuşturucu hap, 137,53 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 0,21 gram kokain ve hassas teraziyle yakalandı. Gözaltına alınan 4 zanlıdan biri, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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