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GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

12 Eylül 2019 Perşembe 16:22
GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 zanlı, 2 bin 224 sentetik uyuşturucu hap, 137,53 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 0,21 gram kokain ve hassas teraziyle yakalandı.

Gözaltına alınan 4 zanlıdan biri, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:22
  1. Eskişehir
  2. uyuşturucu

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