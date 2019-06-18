0553 313 94 23

GÜNCELLEME -Eskişehir'de fuhuş operasyonu

Fuhşa aracılık ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

18 Haziran 2019 Salı 21:40
GÜNCELLEME -Eskişehir'de fuhuş operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Nevzat A'nın (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 21:40
  1. Eskişehir
  2. Fuhuş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Ekonomisi sağlam bir Türkiye, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor."
    1. Erdoğan: "Ekonomisi sağlam bir..
    2. Yıldız güreşçilerden 2 madalya
    3. Erdoğan: "Mazlum ve mağdurlara sahip..
    4. Şehit aileleri ve gaziler jandarmayı..
    5. Erdoğan: "Ülkemizin son 17 yılda..
    6. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    7. Araklı'daki sel
    8. Erdoğan: "Farklı alanlardan, farklı..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    10. Düzce merkezli iki ilde FETÖ operasyonu
    11. GÜNCELLEME -Eskişehir'de fuhuş..
    12. Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel..
    13. Baltık Denizi'nde hareketli anlar!..
    14. 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi:..
    15. ABD Başkanı Trump’tan kritik karar
    16. Kırıkkale'de sağanakta evinde mahsur..
    17. Mersin’de sel ve yıldırım hayatı..
    18. Gençlerbirliği'nde yeni teknik..
    19. Araklı'daki sel
    20. D-650 karayolu selden dolayı ulaşıma..
    21. Mursi’nin köyünde gıyabi cenaze namazı..
    22. Türkiye'den çekinen Yunanistan..
    23. Dışişleri Bakanlığı, GİK’in aldığı..
    24. Türkiye'de yatırım fırsatları..
    25. Baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak..
    26. Başına silahı dayayarak intihara..
    27. AK Partili isim ve yeğeni ölü bulundu
    28. Düzce sele teslim oldu
    29. İncirliova Belediyesi, donör bekleyen..
    30. Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!