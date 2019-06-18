GÜNCELLEME -Eskişehir'de fuhuş operasyonu
Fuhşa aracılık ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ18 Haziran 2019 Salı 21:40
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Nevzat A'nın (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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