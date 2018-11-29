GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski kurmay yarbay M.E. ile astsubaylar M.C, R.Y, C.H, H.E. ve Ş.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden meslekten ihraç edilen astsubay C.H. tutuklandı. Eski kurmay yarbay M.E. ile astsubaylar M.C, R.Y, H.E. ve Ş.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Kasım'da Eskişehir, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si muvazzaf 6 asker gözaltına alınmıştı.

