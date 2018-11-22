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GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

22 Kasım 2018 Perşembe 16:31
GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Kasım'da Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan görevden uzaklaştırılan astsubay Mustafa B. ile muvazzaf astsubay Hacı Şaban F. tutuklandı.

Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:31
  1. Eskişehir
  2. FETÖ
  3. Hava Kuvvetleri

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