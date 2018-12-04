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GÜNCELLEME - Eski eşini bacağından vurdu

Bursa'da, eski eşini çalıştığı diş hekimi muayenehanesinde bacağından vurarak yaralayan şüpheli, yakalandı GÖZALTI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

04 Aralık 2018 Salı 17:44
GÜNCELLEME - Eski eşini bacağından vurdu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, eski eşini çalıştığı diş hekimi muayenehanesinde bacağından vurarak yaralayan şüpheli, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nuh Ş. (40), 2 yıl önce boşandığı eski eşi Nuriye Y'nin (37) çalıştığı Nalbanoğlu Mahallesi'ndeki diş hekimi muayenehanesine geldi.

Nuriye Y, kendisiyle yeniden evlenmek istediğini söylediği ileri sürülen Nuh Ş'nin teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nuh Ş, yanındaki tabancayla eski eşinin bacağına iki el ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

Yaralı kadın, diş hekiminin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermi çekirdeklerinden birinin bacağına saplandığı belirlenen Nuriye Y, ameliyata alındı.

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kullandığı tabancayla birlikte Yıldırım ilçesinde yakaladı.

Nuriye Y'nin daha önce de bir aylığına eski eşiyle ilgili koruma kararı aldırdığı, bu sürenin ise sona erdiği öğrenildi.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:44
  1. Bursa
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