GÜNCELLEME - Eski belediye başkanının silahla vurulması Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulut'u İstasyon Caddesi Postane Sokak'ta yürüdüğü sırada bacağından vuran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Derince'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, zanlı B.Ç'yi gözaltına aldı. Suç aleti silahla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine gönderildi. Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ali Haydar Bulut, önceki gün İstasyon Caddesi Postane Sokak'ta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanmış, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.



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