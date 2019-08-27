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GÜNCELLEME - Eşini eşarpla boğarak öldüren koca polise teslim oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Alaaddin Karasu, boşanma aşamasında olduğu eşini eşarpla boğarak öldürdükten sonra karakola gidip suçunu itiraf ettiDETAYLAR EKLENDİ

27 Ağustos 2019 Salı 13:39
GÜNCELLEME - Eşini eşarpla boğarak öldüren koca polise teslim oldu

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Alaaddin Karasu, boşanma aşamasında olduğu eşini eşarpla boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, gece saat 01.30 civarında, Ereğli ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir arazide, Alaaddin Karasu (36), bir yıllık eşi Gülsüm Karasu'yu (41) eşarpla boğarak öldürdü.

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen Alaaddin Karasu, olaydan iki saat sonra karakola gidip, suçunu itiraf etti.

Polis, ifadenin ardından araziye giderek Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu. Gülsüm Karasu'nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesine götürüldü.

Bir yıllık evliliklerinin her ikisinin de ikinci evliliği olduğu, Gülsüm Karasu'nun ilk evliliğinden 2, Alaaddin Karasu'nun da ilk evliliğinden 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

- Boşanma davasını geri çekmesi için baskı yapmış

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yaklaşık bir sene önce nikah kıyan Karasu çifti, bir süre sonra geçimsizlik yaşamaya başladı ve Gülsüm Karasu eşinden boşanmak için dava açtı.

İddiaya göre, boşanmaya karşı çıkan Alaaddin Karasu Gülsüm Karasu'yu tehdit etti ve boşanma davasını geri çekmesi için baskı kurdu.

Olayın yaşandığı günün öncesinde, Alaaddin Karasu'nun görüşmek istediği Gülsüm Karasu bu talebe olumsuz cevap verdi ancak Alaaddin Karasu'nun ısrarı üzerine kabul etti.

TOKİ Konutları ile Ereğli Devlet Hastanesi arasındaki boş arazide gece yarısı buluşan çift, bir süre sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinden sonra Alaaddin Karasu, başındaki eşarpla Gülsüm Karasu'yu boğarak öldürdü ve arazideki trafonun arkasına bırakarak olay yerinden kaçtı.

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Ereğli Emniyet Müdürlüğüne giderek eşini öldürdüğünü itiraf eden Alaaddin Karasu gözaltına alındı.

Öte yandan Gülsüm Karasu'nun çocuklarının sabah annelerinin evde olmadığını fark etmelerinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine giderek annelerinin kayıp olduğunu ve hastaneye bu isimle birinin gelip gelmediğini sorduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:39
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