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GÜNCELLEME - Esed rejiminden İdlib'e yoğun bombardıman

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimleri yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor - Saldırılarda 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandıÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ İLE DETAYLAR EKLENDI

09 Mart 2019 Cumartesi 17:13
GÜNCELLEME - Esed rejiminden İdlib'e yoğun bombardıman

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere yoğun bombardımanı sürüyor.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ilçelerine, Maarşurin, El Naciyye, Tel Mennis ve Der El Şarki köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine topçu saldırıları gerçekleştiriyor.

İdlib'in güneydoğusundaki sivil yerleşimler, sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde bombardımana maruz kalırken, dün gece saatlerinde de Gab Ovası'ndaki Haviz köyüne onlarca top atıldı.

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçesine düzenlenen saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdiği, 5 sivilin yaralandığı bildirildi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 112 sivil hayatını kaybetti, 340'tan fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor.

Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Rejim güçleri, şubatın başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarını yoğunlaştırdı. Şubat başından itibaren 8 binden fazla aile Türkiye sınırındaki kamplara göçtü.

Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi korumak için imzalanan mutabakattan bu yana ise 25 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:13
  1. Serakib

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