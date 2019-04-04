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GÜNCELLEME - Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki pazar yerine düzenlediği roketli saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 40 sivil yaralandıÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

04 Nisan 2019 Perşembe 20:56
GÜNCELLEME - Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki pazar yerine düzenlediği roketli saldırıda 13 sivil yaşamını yitirdi, 40 sivil yaralandı.

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Kefrenbil, Marratinnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es Sübül köyüne ve Hama ilinin Kefer Zita ilçesine roketle saldırı düzenledi.

Marratinnuman'daki saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Yerel ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kefrenbil ilçesindeki pazar yerine düzenlenen saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti, 40 sivil yaralandı.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın mart ayındaki saldırılarında toplam 135 sivil hayatını kaybetti. Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları" içindeki İdlib’de 34, Halep’in batısında 16, Hama kırsalında 9 olmak üzere 59 sivili, rejime destek veren Rusya ise hava saldırılarıyla 76 sivili öldürdü.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 20:56
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