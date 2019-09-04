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GÜNCELLEME - Erzurum'daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Karayazı ilçesindeki kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, Ağrı'da son yolculuğuna uğurlanacakHASTANE BAHÇESİNDE TÖREN DÜZENLENMESİ EKLENDİ

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:19
GÜNCELLEME - Erzurum'daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, tedavi gördü hastanede yaşamını yitirdi.

Ailesini karşılamak üzere 04 B 0241 plakalı sivil otomobili ile bir hafta önce Karayazı ilçesinden Erzurum'a giderken kontrolden çıkan aracının devrilmesi sebebiyle ağır yaralandıktan sonra Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi, yoğun bakım servisinde gece saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

Çiftçi'nin naaşı daha sonra otopsi yapılmak üzere Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

- Hastane bahçesinde tören düzenlendi

Jandarma Uzman Çavuş Çiftçi için Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

Çiftçi'nin, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Güvercin Çiftçi ile 25 gün önce evlendiği eşi Songül Çiftçi gözyaşı döktü.

Törene katılan, Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve beraberindekiler tören alanında bulunan Çiftçi'nin yakınlarına taziyelerini iletti.

Jandarma Uzman Çavuş Çiftçi'nin amcası Mehmet Çiftçi, hastanede gazetecilere yaptığı açıklama, yeğeninin 25 gün önce evlendiğini söyledi.

Kayınpederi ile akrabalarını almak üzere Karayazı'dan şehir merkezine doğru aracıyla gelirken Çiftçi'nin kaza yaptığını anımsatan Çiftçi, "Vatan sağ olsun, muradına ermeden genç yaşta aramızdan ayrıldı. Babasını da 15 yaşında kaybetmişti." diye konuştu.

Çiftçi'nin cenazesi okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere, Ağrı'nın Diyadin ilçesine gönderildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:19
  1. ağrı Diyadin
  2. Erzurum
  3. Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi
  4. Maraşal Fevzi Çakmak Hastanesi
  5. şehit

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