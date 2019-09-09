GÜNCELLEME - Erzurum'da trafik kazası: 5 ölü Şarampole devrilerek menfez duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti- Kazada ölen sürücü ve yakınlarının Gaziantep'teki nişan töreninden döndüğü öğrenildiDETAYLAR EKLENDİ

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, Tortum-Erzurum kara yolunun Karagöbek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Menfez duvarına çarparak yan yatan araçtaki, sürücü Umut Yasak, annesi Birgül Yasak, teyzesi Nurgül Öztürk ve teyzesinin çocukları Salih Öztürk (8) ile Elif Öztürk (7) yaşamını yitirdi. Olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerin, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Artvin'e gönderileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumuna gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Hayatını kaybedenlerin Umut Yasak'ın Gaziantep'teki nişan töreninden Artvin'e döndükleri belirtildi. Kaza sebebiyle yolda aksayan trafik, aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrası normale döndü.



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