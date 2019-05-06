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GÜNCELLEME - Erzurum'da kayıp çocuğun cesedine ulaşıldı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin cesedi çobanlar tarafından bulundu- Ceset, Adli Tıp Kurumuna nakledildiCESEDİN ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLMESİ BİLGİSİ EKLENDİ

06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:09
GÜNCELLEME - Erzurum'da kayıp çocuğun cesedine ulaşıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin cesedine ulaşıldı.

İlçenin Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y'nin cesedi mahalleye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki arazide çobanlar tarafından bulundu.

Budaklı kırsalında hayvanlarını otlattıkları sırada bir çukurun içinde çocuk cesedine rastlayan çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, cesedin 20 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan'a ait olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Karaboçan Belediyesine ait cenaze aracına konulan Furkan'ın cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

- Olay

Karaçoban ilçesinde oturan Furkan Y, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çocuğun babası F.Y, amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi S.Y. gözaltına alınmış, baba F.Y, Hınıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:09
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