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GÜNCELLEME - Erzurum'da bir ahırın çatısı çöktü: 2 ölü, 6 yaralı

Tortum ilçesinde bir ahırın çatısının çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı- Kaymakam Şaban Arda Yazıcı:- "Ölen vatandaşlarımızdan birisi olay yerinde, diğeri ise ambulansla hastaneye sevk edilirken sağlık görevlilerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı"- "Vatandaşlarımıza herhangi bir zarar geldiyse tespiti ve telafisi için buradayız. Maddi kaybı olan vatandaşlarımıza gerekli yardımı yapacağız"- Görgü tanığı İbrahim Çam:- "Halk, 5 dakika önce çöken ahırın içinde çay içmiş"YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, AÇIKLAMALAR VE DETAYLAR EKLENDİ

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:51
GÜNCELLEME - Erzurum'da bir ahırın çatısı çöktü: 2 ölü, 6 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde bir ahırın çatısının çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kazandere Mahallesi'nde Şakir Küçük'e ait ahırın çatısı, genişletme ve onarım sırasında çöktü.

Çatıdaki demir ve ahşap malzemeler ile toprağın zemine düştüğü olayda, Muhammed Ali Aydın (35), Mahmut Özdemir (39), Osman Karanfil (59), Muhammed Deniz (27), Hasan Küçük (32), Mithat Çelik (60), Atilla Özçelik (35), Muhammed Bıçakçı (30) yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarmanın yanı sıra sağlık, UMKE, itfaiye, belediye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri gönderildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede enkaz altında kalanlardan Mahmut Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen diğer 7 kişiden Muhammed Ali Aydın da yolda hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren 6 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

- Onarımı yapılan çatı üzerine toprak atılırken çöktü

Enkaz kaldırma çalışmaları halen devam eden söz konusu ahırın çatısının onarım ve genişletme çalışmaları sonrası üzerine toprak atılması sırasında ray demirlerinin eğilmesiyle çöktüğü ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Olayın ardından Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ve cumhuriyet savcısı ile jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde yaşanan elim olayda 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 vatandaşımız da yaralandı. Ölen vatandaşlarımızdan birisi olay yerinde, diğeri ise ambulansla hastaneye sevk edilirken sağlık görevlilerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı." dedi.

- İmece usulü ahırın çatısını tamir ediyorlardı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini anlatan Yazıcı, ekiplerin çöken ahırın olduğu alandaki çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yazıcı, olay yerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise olayın saat 13.30 sıralarında yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız imece usulü bir ahırın çatısını tamir ederken bir kaza vuku buldu. Bu kaza neticesinde yaralı vatandaşlarımızı ilimiz ve ilçemizdeki hastanelere intikal ettirdik. AFAD ve belediyemizden ekiplerimizle bu bölgeye yoğunlaştık. Yaralılarımıza hastanelerde müdahale ediliyor. Tedavisi süren 6 yaralımız var, inşallah tez zamanda sağlığına kavuşurlar."

Kaymakam Yazıcı, mağdur olan vatandaşlara destek olacaklarını ifade ederek, "Halihazırda vatandaşlarla birlikteyiz. Vatandaşlarımıza herhangi bir zarar geldiyse tespiti ve telafisi için buradayız. Maddi kaybı olan vatandaşlarımıza gerekli yardımı yapacağız." diye konuştu.

- Çökme olunca millet yaralıların yardımına koştu

Görgü tanığı İbrahim Çam da gelen ses üzerine olay yerine gelip yaralılara yardım ettiklerini söyledi.

Çam, şunları anlattı:

"Burada ahır yapıyorlardı, çatıya toprak atmışlardı. Evim olay yerinin karşısında olduğu için çökme olunca hep birlikte sese koştuk. Hemen yaralıları kurtarmaya başladık, çöken kirişleri kestik ama demirleri kesemedik ve demirlerin altında kalan vatandaşları kaybettik. Çatı yapımında demirler kullanılmış ama direkler katlanınca demirin başı tam betonu almamış ve demirler kıvrılmış."

Çam, daha büyük bir faciadan dönüldüğüne işaret ederek, "Halk, 5 dakika önce çöken ahırın içinde çay içmiş. Allah'tan çatı o zaman çökmemiş." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:51
  1. ahır
  2. çökme
  3. Erzurum

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