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GÜNCELLEME - Erzincan'daki terör operasyonu

Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildiERZİNCAN VALİSİ ALİ ARSLANTAŞ'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

13 Ağustos 2019 Salı 11:12
GÜNCELLEME - Erzincan'daki terör operasyonu

ANKARA/ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda 2 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Kemah kırsalında dünden bu yana sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, operasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemah ilçesi Acemoğlu bölgesinde operasyonun devam ettiğini belirtti.

Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan operasyon kapsamında SİHA destekli dün 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Arslantaş, "Bugün ekiplerimizin sıcak temasının devam etmesi neticesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:12
  1. Erzincan
  2. Erzincan Valisi Ali Arslantaş
  3. jandarma
  4. terör operasyonu
  5. terörist

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