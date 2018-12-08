GÜNCELLEME - Erzincan'da rekor miktarda eroin ele geçirilmesi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, 4 gün önce durdurulan tırda 1 ton 271 kilogramla Cumhuriyet tarihinde tek seferde en fazla eroinin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, biri tırın sahibi olan diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan 06 BCD 99 plakalı tırın dorsesinde 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tırda yakalanan H.Ç, R.Y. ve S.Y'nin yanı sıra bu kişilere uyuşturucuyu teslim ettikleri iddiasıyla Van'da gözaltına alınıp Erzincan'a getirilen C.B. ve C.B. ile hem tırın hem de Van'da vergi rekortmeni olan bir tavukçuluk şirketinin sahibi olan A.E. Erzincan Adliyesine sevk edildi.

R.Y. ve S.Y. ile C.B. ve C.B. tutuklandı. İş adamı A.E. ile H.Ç. ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.

- Olay

Erzincan polisi, 4 gün önce Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu 06 BCD 99 plakalı tırın dorsesinde, "Belçika kurdu" cinsi narkotik dedektör köpeği "Odin"in tepki vermesi üzerine arama yapmıştı.

Van'dan İstanbul'a giden tırın dorsesindeki aramada, hayvan yağlarına sarılı halde 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti. Bu miktar Cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olmuştu. "Odin" de hassas burunlar arasında tek operasyonda en fazla eroin yakalatan köpek olarak tarihe geçmişti.